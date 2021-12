Cajazeiras sedia Festival de Teatro com mais de 60 atrações

O Festival Teatro Gente (Festg) vai levar 60 atrações teatrais para Cajazeiras deste sábado, 2, até 23 de maio. Serão 21 dias consecutivos de atividades gratuitas, em 12 escolas públicas, ONGS, praças, ruas, ônibus e espaços alternativos do segundo bairro mais habitado de Salvador, totalizando 61 apresentações gratuitas.

Um dos destaques desta quarta edição ficam com a Rótula da Feirinha de Cajazeiras e Fábio Vidal (Prêmio Braskem 2010), com o monólogo "Seu Bomfim", que se apresenta no Teatro da Gente, que fica no Colégio Leonor Calmon, no domingo, 3.

A programação conta com grupos parceiros, artistas conhecidos da cena baiana como, Cia Solidário de Brotas (Fábio Marcelo - multiplicador do Teatro do Oprimido de Boal), Grupo de Teatro Bejimirô (São Francisco do Conde), Cia Metamorfose (Anativo Oliveira), os artistas, Leno Sacramento, Fernando Lopes (Mágico Espiga). Além de shows com as bandas Fred Chaves e Os Pardais, Mandacarú Roots, Nouve, O Mundo, Performáticos Quilombos, Fraternidade Maus Elementos, Mister Armeng, Antro Noturno, Tai Lopes, a atriz Liz Novaes e o espetáculo Histórias Iluminadas; Coletivo João Ninguém com o espetáculo Soma; O artista Fernando Lopes e o espetáculo Flor da Pele; Espetáculo Quem é Ela, com as atrizes Edvana Carvalho e Luciana Souza (ÓpaiÓ); Oficina de Teatro com o Ator Zé Carlos, indicado ao Prêmio Braskem de Melhor Ator em 2014).

