O Espetáculo 'Caixa de Areia', com Thaís Araújo, estreia em Salvador no próximo dia 28 de fevereiro, no Teatro Jorge Amado. A peça, que tem a direção de Jo Bilac e Sandro Pomponte, conta a história de Ana, uma moça que vê a vida como se estivesse fora dela, distanciada, incapaz de se envolver afetuosamente com alguém.

O elenco conta ainda com Luiz Henrique Nogueira, Jaderson Fialho, Cris Larin e Julia Marini. 'Caixa de Areia' fica em cartaz em Salvador até o dia 2 de março, com apresentações às quintas-feiras e sextas-feiras, às 21h e sábado, às 22h.

O preço dos ingressos varia a depender do dia, quem pretende assistir a peça nas quintas, vai pagar R$50,00 (Inteira) e R$25,00 (Meia) , já na sexta e sábado, os preços sobem para R$ 70,00 (Inteira) e R$ 35,00 (Meia).

