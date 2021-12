Caetano Veloso é fonte de inspiração para peça de teatro

Há muito tempo que o cantor e compositor baiano Caetano Veloso tem sido motivo de grande influência para diversas obras que habitam o universo cultural. Neste momento, ele é fonte de inspiração do espetáculo de teatro Velôsidades, que está em cartaz este fim de semana no Teatro Vila Velha, e segue até 14 de abril, sempre de quinta a sábado, às 20h, e domingo às 19h.

A peça faz um mergulho na obra do filho de Dona Canô, através da apropriação de letras, músicas, pensamentos, movimentos e atitudes libertárias do compositor baiano. O texto perpassa pela poesia, crítica, ironia, contestação e experimentalismo de Caetano, e esquadrinha seu imenso legado literário, musical, filosófico, tropicalista e visual construído, em mais de 400 obras, nesses quase 55 anos de carreira.

De acordo com o ator Fabio Vidal, um dos participantes da peça, a ideia é mobilizar o público, levando momentos de potência da obra do compositor santo-amarense. “O espetáculo é meio sarau, meio festa, meio programa de auditório. Tem vídeos muito emblemáticos e quer ressaltar a influência da obra de Caetano, que é múltipla, tanto no discurso quanto na postura. Transitamos por momentos mitológicos, amorosos e políticos. É um trabalho experimental muito rico”, define.

Ainda segundo Fábio, são dez artistas em cena, contando com ele (Clara Garcia Espada, Claudio Machado, Edson Bastos, Henrique Filho, Alessandra Nohvais, Roberto Britto, Moises Victorio, Ana Paula Vasconcelos e Daniel Guerra), e não há protagonismo. “Todo mundo tem uma participação muito democrática. A ideia é que todos entrem em cena de forma atuante. Todo mundo canta, dança e tem fala. É um espetáculo desenvolvido a 16 mãos”, garante Vidal.

Experiência

Reunindo diversas linguagens, o grupo propõe uma experiência visual e sonora, baseada, sobretudo, em um universo poético, para abordar temas atuais e universais. “Velôsidades é um processo coletivo que tem como proposta desconstruir a encenação clássica, linear. Toda a equipe técnica integra a cena do espetáculo e a direção é coletiva”, reitera a produtora e performer Ana Paula Vasconcelos.

A direção musical do espetáculo, que é uma co-produção Brasil–Espanha e envolve mais de 15 artistas, é de Jarbas Bittencourt. O figurino e a maquiagem são de Rino Carvalho, a iluminação fica a cargo de Nando Zambia e Moises Victorio, e a cenografia é concebida por Zuarte Junior.

Todo o trabalho é resultado do projeto Caetanear, que desde janeiro vem realizando diversas ações artísticas inspiradas na obra e vida de Caetano Veloso. Durante a temporada serão realizadas ações de mediação artística com escolas da rede pública, além de ações de acessibilidade, com interpretação em libras, em sessões gratuitas especiais, realizadas nos dias 5 e 12 de abril, às 14h, no Vila Velha.

