Cabaré do Riso traz humor no Teatro Gamboa Nova

Renovar a cena do humor na capital baiana, essa é a proposta da peça teatral Cabaré do Riso. Os atores se apresentam nesta quarta-feira, 31, às 20h, no Teatro Gamboa Nova. O ingresso custa R$ 20 (Inteira).

Sob direção de Demian Reis, Cabaré do Riso é um sitio de experimentações e apresentações cênicas. São diversos artistas que apresentam vários números por dia. Os atos se dirigem ao público adulto, com piadas picantes e escatológicas. A intenção é dar continuidade a tradição e a renovação da palhaçaria que vem se estabelecendo com uma presença cada vez mais visível.

