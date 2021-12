Cabaré da RRRRRaça volta em curta temporada

Com pré-estreia dia 7 de fevereiro, às 20 horas, no Teatro Vila Velha, o Bando de Teatro Olodum volta aos palcos com reflexões humoradas sobre questões sociais e políticas, no espetáculo Cabaré da RRRRRaça.

Direção de Márcio Meirelles, trilha musical de Jarbas Bitencourt e coreografia de Zebrinha. Para as primeiras apresentações, já estão confirmadas atrações musicais como Ilê Ayê, Olodum e Dão. De 8 a 23 de fevereiro, sábado, às 20 horas, e domingo, às 19 horas. Ingressos: R$ 30 e R$ 15.

