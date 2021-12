BTCA estreia nova coreografia no Castro Alves

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA), que estreou recentemente o projeto "Gretas do Tempo", sobe nesta terça-feira, 12, e quarta, 13, às 20 horas, à Sala Principal do Teatro Castro Alves, para mostrar ao público a sua mais nova coreografia. Trata-se de "Zulmira", que tem como fonte de inspiração a obra teatral "A Falecida", do dramaturgo pernambucano Nelson Rodrigues (1912 - 1980).

Rino Carvalho, que assina a concepção, encenação coreográfica, figurino, adereço e visagismo deste projeto, afirma que não se trata de uma adaptação literal da peça.

"O texto rodrigueano é apenas fonte para falar, entre outras coisas, de como um coletivo sufoca a individualidade", afirma o encenador, que divide a caixa cênica em duas cores, preto e branco, também usadas no figurino.

"Utilizo opostos complementares para falar de vida e morte, yin e yang, noite e dia, luz e sombra", revela, acrescentando que usa dois guarda-chuvas vermelhos como adereços.



"Eles sinalizam para a paixão, a doença, o desejo, que circulam nestes dois mundos. Mundos marcados pela dualidade e ambiguidade", frisa.



Protagonista



Na peça "A Falecida", de Nelson Rodrigues, a personagem protagonista é Zulmira, uma mulher doente (tuberculosa) que tem como única ambição um enterro luxuoso.

Só que seu marido descobre que ela o traiu com um homem rico, o chantageia e, no fim, Zulmira é enterrada sem nenhuma pompa, em um caixão simples, enquanto o marido aposta o dinheiro recebido num jogo do Vasco no Maracanã (as cores também fazem alusão ao time carioca).

Zulmiras

"Nesta história acompanhada pelo espectador como num jogo, tudo acontece ao mesmo tempo nos dois campos", afirma Rino, que diz que em determinado momento todos os 14 dançarinos do BTCA fazem a personagem "Zulmira".



A relação de Rino Carvalho com o Balé Teatro Castro Alves não é de hoje. Ele assinou os figurinos dos espetáculos "Álbum de Família" (também da obra de Nelson Rodrigues), "Pedro e o Lobo", "Um Por Um Pra Um" e "Identidade".



"É a primeira vez que assino a encenação coreográfica, que é uma construção alegórica. Fico muito feliz em trabalhar com dançarinos incríveis, disponíveis, que se jogam e abraçam a causa", salienta.



Durante o processo, o diretor utilizou como proposta inovadora o que chama de "dança de situação", onde, a partir de uma ideia e de uma circunstância proposta, os dançarinos responderam com estímulos corporais às sensações de personagens.



Curadoria artística

O ator, diretor, produtor e atual curador artístico do BTCA, Jorge Vermelho, afirma que Rino é um profissional muito próximo ao Balé do Teatro Castro Alves. "No ano passado ele apresentou este projeto, que não teve condições de ser viabilizado, mas este ano achamos que tem a ver com o perfil de uma companhia que tem dançarinos maduros, que não só dançam, mas têm na linguagem corporal forte apelo interpretativo".



Para Vermelho, "durante muito tempo a dança ficou presa dentro de códigos específicos da área, mas agora a aposta do BTCA é na transversalidade de linguagens".

Quem for assistir ao espetáculo de dança, que tem assessoria artística de Ivete Ramos, vai refletir também sobre a indiferença de um corpo coletivo frente à angustia individual. Não há ainda informações sobre nova temporada do espetáculo.

