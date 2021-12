BTCA estreia espetáculo inspirado em Manoel de Barros

Livremente inspirado na obra poética de Manoel de Barros, o espetáculo de dança contemporânea ... Ou Isso, a mais nova coreografia do Balé do Teatro Castro Alves (BTCA), estreia hoje, às 20 horas, prosseguindo no mesmo horário sábado e domingo. No palco, 26 bailarinos da premiada companhia, que tem 31 anos de existência.

As apresentações do BTCA voltam a acontecer nos próximos dias 18 e 19. Trata-se de uma criação de Jomar Mesquita e Rodrigo de Castro, da Mimulus Cia de Dança de Belo Horizonte. Jomar Mesquita assina ainda a direção coreográfica da montagem.

O diretor artístico do BTCA, Jorge Vermelho, há quase três anos à frente da Cia baiana, informa que o espetáculo de dança contemporânea utiliza elementos revisitados da dança de salão.

Imaginação

Jorge Vermelho esclarece, também, que não se trata de um espetáculo sobre o poeta Manoel de Barros. “A obra de Manoel serviu de inspiração para celebrar a imaginação e lançar novos olhares sobre as coisas do mundo. Manoel fala de coisas simples e tem a máxima de que o olho vê, a memória revê e a imaginação transvê”, frisa.

De acordo com Vermelho, os bailarinos foram instigados, durante o processo de composição da nova coreografia, a ver as coisas com olhos livres de modelos pré-concebidos. “Nos exercícios, os intérpretes trouxeram ao palco objetos pessoais que deveriam ser vistos com outros olhos. Depois, eles também criaram textos sempre com a perspectiva proposta pelo poeta de novas possibilidades de enxergar a vida”, ressalta.

Já o coreógrafo Jomar Mesquista informa que o mote de inspiração para criação do espetáculo foi o documentário Só Dez Por Cento é Mentira (o filme, com direção e roteiro de Pedro Cezar, é um mergulho cinematográfico na biografia inventada e nos versos fantásticos do poeta sul-matogrossense Manoel de Barros).

Aspecto lúdico

Ele afirma que a Cia. também assistiu ao documentário Janelas da Alma (filme de João Jardim e Walter Carvalho, que discute particularidades da maneira de ver). “Como a obra de Manoel é muito profunda, optamos por um aspecto mais lúdico”, entrega. O título da obra, ...Ou Isso, remete, segundo Jomar Mesquita, a outros possibilidades de leitura.

No palco, algumas imagens corporais dos intérpretes também são inspiradas no artista surrealista belga René Magritte (1898-1967), plena de simbolismos.

Tela branca

A cenografia de Ed Andrade leva ao palco uma grande tela branca, que vai sendo ilustrada durante as apresentações. Já o figurino de Cláudia Schapira segue a temática da imaginação e criatividade.

Recosturas, aplicações, roupas pelo avesso ou sobreposições serão vistas pelo público na indumentária dos intérpretes. A iluminação de Irma Vidal também busca ampliar sentidos sobre a luz e a sombra.

