BTCA comemora 35 anos com exposição e documentário

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA), a companhia de dança oficial da Bahia, tem uma trajetória marcada por espetáculos inesquecíveis, tradução do desempenho do excelente corpo de bailarinos que soube, ao longo destes anos, aliar técnica e criatividade, tradição e investigação, rigor e emoção.

Para comemorar o aniversário de 35 anos no próximo dia 1º de abril, a companhia baiana, durante todo este mês (dedicado à dança), convida o público para refletir sobre a memória do Balé do Teatro Castro Alves, que é ainda destaque no cenário da dança nacional e internacional.

Apesar de atualmente sobreviver sem recursos - a companhia não recebeu, no ano passado, o orçamento de 2015 e até agora o quadro se repete - não faltam ações para marcar a data comemorativa.

Ações básicas

"A história do balé é bonita. O balé já passou por outras crises, mas sempre soube se reinventar", afirma o diretor artístico do BTCA, Antrifo Sanches. Ele informa que duas ações básicas norteiam as comemorações de aniversário da companhia.

"A primeira ação é uma exposição comemorativa no Foyer do TCA, que permanecerá aberta durante todo o mês de abril. A abertura acontece dia 1º, às 19 horas. A segunda, é o Documentário Cênico BTCA 35 anos , com participação especial da Orquestra Sinfônica da Bahia - Osba e de Gerônimo Santana, que acontece nos dias 1º e 2 de abril, às 21 horas", afirma Antrifo.

O documentário é um espetáculo multimídia que, além de trechos coreográficos de espetáculos que marcaram época, como Sanctus, traz depoimentos de artistas e homenagens a outros, a exemplo de Augusto Omolu, que ajudaram a construir essa bela história.

O coreógrafo argentino Luis Arrieta, que assinou 11 coreografias para o BTCA, a exemplo de Sanctus, que foi apresentada durante 25 anos, Mandala, As Bodas, Beijo e Trindade, fala de São Paulo sobre a Cia: "A primeira vez, como coreógrafo convidado, fui chamado por Lia Robatto. A partir daí, fui recebendo outros convites", afirma.

Arrieta destaca o bom trabalho do ex-diretor artístico do BTCA, o coreógrafo Antônio Carlos Cardoso, e reclama da crise que afeta a companhia. "Por tudo que representa, o BTCA merece mais atenção por parte das autoridades", desabafa.

Lembranças

A coreógrafa Lia Robatto lembra que integrou a primeira coreografia do BTCA: Con-pacto. Em 83, assumiu a direção da companhia, época em que convidou o então jovem Luis Arrieta. "Fui a primeira pessoa que colocou no palco o Balé Teatro Castro Alves e a Orquestra Sinfônica da Bahia. Quando cheguei, a companhia só tinha 16 bailarinos e consegui dobrar o número. Mas não consegui me adaptar a um sistema de corpo estável. Já tinha meus grupos que tinham maior liberdade de criar", diz.

O bailarino Renivaldo Nascimento, conhecido artisticamente como Flexa II, 35 anos de balé, lembra de um momento memorável para ele. "Estávamos em Israel fazendo a Via Crucis, quando foi tocada uma das orações de Sanctus. Automaticamente fizemos trechos da coreografia na rua.

adblock ativo