'Broadway Fever' estreia nesta quinta no Teatro Isba

A segunda temporada da Cia On Broadway irá contar com o espetáculo 'Broadway Fever'. O pocket show será apresentado nesta quinta-feira, 16, às 20h, no Teatro Isba.

O repertório é composto por hits da Broadway e West End Londrino como 'Hamilton', 'Aladdin', 'Jesus Christ Super Star', 'Smokey Joe's Cafe', 'O Rei do Show', entre outros. Responsável pelo espetáculo, a Cia On Broadway reúne cantores, bailarinos e atores na Bahia. O projeto surgiu em 2005, em uma das salas da academia Ebateca Pituba, quando a idealizadora Juliana De-Vecchi e um grupo de colegas decidiram criar a companhia.

Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou através da plataforma Ingresso Rápido.

adblock ativo