Britânicos triunfam no "Oscar da Broadway"

Os britânicos dominaram a cerimônia do Tony, o "Oscar da Broadway", no qual um musical que conta a história de uma jovem lésbica e uma peça sobre um menino com síndrome de Asperger levaram cinco prêmios cada.

Aclamado pela crítica, "Fun Home", que relata a história de uma lésbica e a relação com sua família, venceu o cobiçado prêmio de melhor musical e triunfou em outras quatro categorias, incluindo direção.

A britânica Helen Mirren levou o Tony de Melhor Atriz por sua interpretação da rainha Elizabeth II em "The Audience". O papel rendeu um Oscar para a atriz em 2007 pelo filme "The Queen".

Outro ator de "The Audience", o britânico Richard McCabe, que atua como o primeiro-ministro Harold Wilson, também foi premiado.

"The Curious Incident of the Dog in the Night-Time", adaptação do livro do britânico Mark Haddon ("O estranho caso do cachorro morto" no Brasil) pelo Teatro Nacional de Londres, venceu em cinco das seis categorias a que havia sido indicada, incluindo melhor peça, ator e diretor.

O livro conta a história de Christopher Boone, um jovem gênio da matemática de 15 anos com síndrome de Asperger que inicia uma investigação após a morte do cachorro de um vizinho.

"Skylight", com os britânicos Bill Nighy e Carey Mulligan, venceu o Tony de melhor adaptação de uma obra.

O musical "An American in Paris", adaptado do filme de mesmo nome, e uma nova versão de "The King and I" venceram em quatro categorias.

