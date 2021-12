Brimas mostra encontro de matriarcas do Egito e Líbano

Duas senhoras, uma judia e outra católica, que chegaram ao Brasil muito jovens, vindas do Egito e do Líbano, revivem suas histórias de vida, enquanto cozinham quibes para um velório. Este é o mote do espetáculo Brimas (referência à palavra "primas" pronunciada com sotaque árabe), indicado ao prêmio Shell de melhor texto em 2015, que será apresentada nesta sexta, 1º, e sábado, 2, às 21 horas, e domingo, 3, às 20 horas, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

A montagem, que mescla cenas de humor e dramaticidade, leva ao palco, as atrizes-autoras Beth Zalcman e Simone Kalil, que vivem respectivamente as personagens Ester e Marion. As intérpretes apresentam em cena histórias reais de suas avós imigrantes. A direção é de Luiz Antonio Rocha.

Malas como metáforas

O cenário, de Toninho Lobo, traz malas, como metáforas do deslocamento, das recordações guardadas, das memórias armazenadas dos imigrantes e refugiados, além de tabuleiros.

A atriz Beth Zalcman conta que ela e Simone sempre tiveram vontade de utilizar a dramaturgia para falar de suas avós, "até porque as histórias de vida das duas se coincidem em muitos pontos: casaram com parentes aos 14 anos, tiveram sete filhos e vieram para o Brasil..."

"Construí Ester não como uma caricatura ou imitação de minha avó, mas com características presentes nela, a exemplo da fortaleza, humor", afirma Beth Zalcman. Ela acrescenta que as atrizes trabalharam a linha do teatro psicofísico de Michael Chekhov.

Segundo Beth enfatiza, o diretor, convidado por elas, construiu o espetáculo com muita simplicidade, conduzindo a memória das duas para uma montagem dirigida a todos. Desta forma, há grande identificação por parte do público, "que se emociona com a relação de amizade, solidariedade e tolerância mútua às diferenças ", frisa.



Humanidade

Já Simone Kalil afirma que conviveu pouco com sua avó Marion. "Ela morreu quando eu tinha dois anos, por isso a construção da personagem foi baseada em relatos e pesquisa do universo de imigrantes", diz. A humanidade do espetáculo ecoou entre a crítica especializada, que não poupou elogios a Brimas. A peça traz um tema atual, que é a imigração.

"O nome da comédia vem de uma brincadeira, já que os árabes não têm a letra P, então nossos avós falavam tudo de P como B", ressalta Simone Kalil, que usa figurino preto para a personagem libanesa.

