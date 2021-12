Brava Companhia faz apresentações gratuitas no Pelô

Na terceira etapa da 15ª edição do projeto Palco Giratório 2012, o grupo de teatro paulistano Brava Companhia apresenta gratuitamente, sábado e domingo, às 17 horas, os espetáculos A Brava e Este Lado para Cima, no Pelourinho. O projeto tem o objetivo de estimular a difusão das artes cênicas.

A Brava conta a história épica de Joana D'arc, com roupagem e temas atuais, utilizando recursos como música, interação com o público e referências da cultura popular. Já Este Lado Para Cima é uma montagem sobre o mundo de imagens e aparências, com crítica ao sistema capitalista de maneira bem humorada.

Para o diretor Fábio Resende, as duas peças tem o pressuposto de fazer um teatro contra-hegemônico. "A função do nosso grupo é mostrar as contradições da vida em sociedade. E é com elas que a gente se diverte", explica. O circuito também passa pelas cidades de Vitória da Conquista, Feira de Santana, Jequié, Paulo Afonso e Santo Antônio de Jesus.

adblock ativo