Braskem de Teatro premia os melhores de 2015

A 23ª edição do Prêmio Braskem de Teatro trouxe um fato inédito desde a criação do troféu: a premiação de dois intérpretes na categoria Melhor Ator. Os vencedores, Danilo Cairo e João Guisande, atuaram na peça Bululu, que também angariou o prêmio na categoria Melhor Espetáculo. Foram muito aplaudidos pela plateia.

A cerimônia, na noite de quarta-feira, 13, na sala principal do Teatro Castro Alves, foi um "espetáculo-manifesto pela liberdade do artista", segundo conceito do dramaturgo, roteirista e diretor teatral Elísio Lopes Jr.

O encenador levou ao palco uma "banda imaginária" de rock, com excelentes performances dos artistas Èrico Brás, Osvaldo Mil e Pedro Pondé (vocalista da banda Scambo). Foi bem dinâmico e agradou.

Outros troféus

Na categoria Revelação, venceu a intérprete Mônica Santana, pela atuação e criação do espetáculo Isto Não É Uma Mulata. Na Especial, quem levou o prêmio foi Irma Vidal, pela iluminação da peça Efeito Werther.

Gil Vicente Tavares arrebatou o troféu da categoria Melhor Texto, pelo espetáculo Sade. E Márcia Andrade foi a vencedora na categoria Melhor Atriz, pela atuação na peça Nossa Cidade.

Meran Vargens venceu na categoria Melhor Direção, pela peça Castelo da Torre, e fez discurso emocionado sobre o Brasil: "Nós escolhemos este país, com todas as contradições. Estamos por um triz e precisamos nos reinventar". Por fim, Máquina que Dobra o Nada venceu na categoria de Melhor Espetáculo Infantojuvenil.

Homenageados

Maria Rita Lopes Pontes, superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce; o médico Antonio Nery Filho, do Centro de Estudos e Terapia de Abuso de Drogas; e o antropólogo Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da Bahia, foram homenageados.

O prêmio ainda destacou Mãe Stella de Oxóssi, ialorixá do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, e Vavá Botelho, idealizador do Balé Folclórico da Bahia. Uma homenagem especial foi prestada a Martim Gonçalves, criador da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

