Bons espetáculos e protesto marcam abertura do Fiac

O Festival Internacional de Artes Cênicas (Fiac) começou movimentado. Além de bons espetáculos, não faltou protesto dos artistas contra o corte de verbas para a cultura anunciado pelo governo estadual.

Na abertura, sexta-feira, 20, Preparatio Mortis, solo de dança contemporânea, com coreografia de Jan Fabre e Annabelle Chambon, lotou a Sala do Coro do Teatro Castro Alves.

A coreografia, que tratou de morte e renascimento, entretanto, se aproximou mais da performance teatral do que da dança. Mas não decepcionou o público. Chamou atenção a bela estética da montagem que levou ao palco cinco mil flores, além de centenas de borboletas, e o trabalho corporal de Annabelle Chambon.

Depois do palco totalmente às escuras por cerca de cinco a sete minutos (a ideia era mesmo causar um certo desconforto ao público), Annabelle surge submersa em uma montanha de flores, deitada em um túmulo.

Ao som do órgão de Bernard Foccroulle, começa a viagem de tomenta e aceitação do inevitável. A personagem que, em alguns momentos, lembra a carta do Tarô do Enforcado (simbolicamente, é aquele que foi sacrificado e vê o mundo de cabeça para baixo, que saiu da zona de conforto, ou, por que não, aquele que terá que ver as coisas por um novo ângulo), parece não aceitar o seu destino.

Desapego

Despreparada para a morte, a personagem se joga no chão, treme como se fosse agarrada por forças desconhecidas e parece não querer abrir mão do desejo de comer, dos prazeres carnais, de ter os seus cinco sentidos.

Ela despedaça as flores, pisa nelas, joga tudo pelos ares. Depois de muita agonia, enfim, a personagem aparece submersa. Como uma criança no útero. Um ciclo se fecha e outro se inicia.

E se o cinema argentino faz sucesso pelas obras de qualidade, o teatro não fica atrás. O espetáculo El Tiempo Todo Entero, obra autoral e dirigida por Romina Paula, mostrou uma boa história e excelente desempenho dos intérpretes.

Livremente inspirado em O Zoológico de Vidro, de Tennessee Williams, a montagem apresentada neste final de semana no Teatro Martim Gonçalves trata de uma família que não enfrenta as suas diferenças, atualizando Tennesse.

Tensões familiares

Úrsula (Susana Pampín) quer arranjar um namorado para a filha Antônia (Pilar Gamboa), que se recusa a sair de casa e parece manter um amor oculto pelo irmão Lorenzo (Esteban Bigliardi). Todos parecem patologicamente ligados até que um amigo do irmão, Maximiliano (Esteban Lamothe), chega à casa para cortejar Antônia, intensificando as tensões.

Há referência à pintora mexicana Frida Kahlo, à obra Moby Dick, de Herman Melville e ao cantor e compositor Marco Antonio Solís. Discussões sobre o tempo e as convenções sociais estão presentes.

Parque

Já no Passeio Público, foi apresentado no final de semana Marias da Luz. O espetáculo trouxe ao palco depoimentos reais do primeiro parque criado na capital paulista (em 1798) e que hoje é ponto de prostituição. As atrizes representaram bem seus personagens, mas a projeção de voz poderia ser bem melhor.

No TCA, artistas manifestaram-se contra os cortes de verbas e de alguns projetos. Com a palavra, o secretário de Cultura Albino Rubim.

