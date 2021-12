Bispo em Processo está no Espaço da Barroquinha

"É com muita alegria que divido com o público este ensaio que está revisitando um novo espetáculo que penetra no universo de criação de Arthur Bispo do Rosário. A minha expectativa é a melhor possível", afirma o ator João Miguel, em relação às apresentações gratuitas de Bispo em Processo, que acontecem desta sexta-feira, 18, a domingo, 20, no Espaço Cultural Barroquinha.

Trata-se de uma iniciativa para o lançamento do projeto de remontagem do espetáculo teatral Bispo, que tem temporada de estreia prevista para julho de 2016. O espetáculo Bispo, um divisor de águas na vida do artista, foi montado pela primeira vez há 15 anos.

O ator, reconhecido pelo talento e criação autoral de personagens nos palcos de teatro, televisão e cinema, tem novidades. É que todas as apresentações deste ensaio serão seguidas de conversas com ele e diferentes convidados. Vale também lembrar que João Miguel assina a concepção, dramaturgia, direção e atuação de Bispo em Processo.

Novos olhares

O público vai poder acompanhar, coisa rara, o processo de criação do ator e os debates de João Miguel e seus convidados, que vão compartilhar novos olhares, novas leituras sobre o espetáculo/ensaio.



Nesta sexta, João recebe o cineasta Eryk Rocha. Sábado, será a vez de Fábio Vidal, Jackson Costa e Ricardo Castro, atores-autores, e domingo, o Coletivo Bispo, a equipe de criação do espetáculo.

Partituras

O espetáculo solo, desenhado por uma série de partituras físicas e vocais, focaliza o universo místico de Bispo, a sua relação com a obra, a visão da Virgem Maria, sua paixão pela psicóloga e seus delírios, para refletir sobre várias outras questões.

Entre elas, a potência genuína do homem brasileiro, oralidade, memória, ancestralidade e arte além das catalogações e rótulos. O artista Arthur Bispo do Rosário (1911-1989) viveu por cinco décadas como interno da Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, diagnosticado como esquizofrênico-paranoico.

adblock ativo