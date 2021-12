Berimbaus estreia no Teatro da Uneb

O espetáculo Berimbaus, da Cia. de Dança Negra-Contemporânea Kina Mutembua, estreia nesta segunda, 8, às 19 horas, no Teatro da Uneb (Campus I da Universidade do Estado da Bahia, no Cabula). A montagem narra em som e movimento a chegada dos povos africanos ao território brasileiro, com destaque para o advento da capoeira.

No espetáculo, são apresentadas as coreografias Yuna e São Bento, através das quais a companhia firmou a sua linguagem artística singular, e Intore, desenvolvida em cooperação com o Ballet Nacional de Ruanda.

