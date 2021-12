Bárbara Paz estreia espetáculo "Hell" em Salvador

Atriz de forte carga dramática e inegável talento, Bárbara Paz empresta seu corpo, voz e bagagem teatral para representar a protagonista do espetáculo Hell (no inglês, inferno), que chega a Salvador, em curta temporada.



Na peça, a intérprete, que também se chama Hell, é rica, fútil, arrogante, amante de sexo, drogas e roupas de grife. Ela desconhece a palavra limite e se assusta diante do sentimento de amor dirigido ao rico e também vazio Andrea, papel representado pelo não menos versátil ator Paulo Azevedo,



Quem quiser conhecer o final deste encontro de almas devastadas e vazias, ambientado em Paris, mas que poderia ser em qualquer cidade do planeta, pode se dirigir ao Teatro Sesc Casa do Comércio, nesta sexta e sábado, dias 1 e 2, às 21 horas, e domingo, 3, às 20 horas.



Desafio verbal e corporal



A montagem tem direção de Hector Babenco, que dirige o seu terceiro espetáculo para o teatro. Babenco, mais conhecido pelos trabalhos como cineasta, junto com Marco Antônio Braz, adaptou o best seller homônimo da escritora francesa Lolita Pille para o palco cênico.



"O romance de Lolita Pille, na verdade, carrega traços autobiográficos de uma garota rica, consumista, que é usuária de drogas. Reflete uma geração que preza mais o supérfluo e não sabe lidar com o amor. Há muitas Hell por aí", afirma a atriz Bárbara Paz, que vem recebendo críticas positivas pela atuação no espetáculo que estreou em 2010, chegando a se apresentar em Portugal.



Bárbara, que está envolvida em três peças (Hell, Vênus em Visom e A Toca do Coelho) diz que cada espetáculo tem seu desafio específico, mas que nesta montagem seu desafio "foi falar um texto quase chulo e representar cenas fortíssimas, tanto na área verbal quanto física".



A atriz, que já trabalhou com o diretor Antunes Filho, entre outros, diz que sua bagagagem em teatro deu alicerce a ela. "Sou uma atriz de teatro", afirma.



Linguagem



Ela revela que a peça começa leve, mas depois se torna mais profunda. De acordo com a intérprete, o espetáculo, que tem 1h15 de duração, possui uma linguagem muito cinematográfica.



"Espero que os baianos venham me assistir", acrescenta, informando que, entre seus projetos, consta o de dirigir documentários, o que já começou a fazer.



E mais: após participar da série O Caçador, Paz vai integrar o elenco da série Dupla Identidade, escrita por Glória Perez, que estreia em setembro na Rede Globo.



Espelhos



"O espetáculo revela dois personagens que são espelho um do outro. Eles lidam com o vazio de forma muito parecida", afirma o ator Paulo Azevedo, que também é diretor, dramaturgo, produtor cultural, jornalista e performer.



O intérprete, que substituiu Ricardo Tozzi na peça em 2011, saiu do espetáculo para desenvolver projetos pessoais e agora retorna à montagem com a certeza de que os personagens amadureceram.



"O espetáculo atingiu uma maturidade cênica, contribuindo para o aprofundamento dos personagens", afirma o ator, que também faz alusão ao olhar cinematográfico de Babenco, "que conseguiu aprofundar este viés dos personagens de não saberem lidar com o afeto".



Lolita Pille



A escritora Lolita Pille decidiu expor de maneira crua a realidade em que vivia após fazer um aborto aos 18 anos. A obra, lançada em 2003, foi traduzida em vários países.



adblock ativo