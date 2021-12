Bando de Teatro Olodum realiza Festival A Cena Tá Preta online e gratuito em abril

O Bando de Teatro Olodum e a Mil Produções realizam, entre os dias 06 e 10 de abril, a 11ª edição do Festival de Arte Negra A Cena Tá Preta, em formato totalmente online e gratuito. As inscrições para as oficinas estão abertas de 8 a 28 de março, e as vagas são limitadas. Inscrições no link: https://cutt.ly/oficinasperformancenegra

O Festival integra as comemorações pelos 30 anos de trajetória da companhia e apresentará sete espetáculos do repertório do grupo, entre montagem infantil e adulto, além de leitura dramática, mesa redonda e oficinas.

As oficinas serão: Preparação do ator/atriz, com a atriz Valdinéia Soriano e o ator Ednaldo Muniz; Música para o Teatro, com o músico e compositor Jarbas Bittencourt; Memória e Identidade, com a atriz e museóloga Cássia Valle; e Preparação Corporal (o corpo na cena), com o dançarino e coreógrafo José Carlos Arandiba (Zebrinha) e e Arismar Adoné Jr.

Programação

Na abertura do Festival, dia 06/04, 18h, acontece a palestra “A história do Teatro Negro no Brasil e sua dramaturgia”, com a doutora em Difusão do Conhecimento pela UFBA, Mabel Freitas, autora do livro "Bando de Teatro Olodum: uma política social in cena" (Editora UFPE, 2014). Logo depois, Mabel Freitas participa de mesa redonda, juntamente com o ator, diretor e dramaturgo ngelo Flávio e mediação do ator Fábio Santana, sobre a temática da Performance Negra, com interação do público, que poderá enviar comentários e perguntas online.

Integram a programação do Festival A Cena Tá Preta 2021, as montagens: Maloquêro, texto e atuação de Jhoilson de Oliveira e direção de Merry Batista; Nas Encruza, texto e atuação de Leno Sacramento e direção de Roquildes Júnior; Se Deus fosse preto (O legado de LOID), texto e atuação de Sergio Laurentino e direção de Jean Pedro; Vi(elas), que tem atuação de Inah Irenan, texto de Leno Sacramento e direção de Leno Sacramento e Roquildes Júnior e o Recital Vozes Negras, concepção e direção de Jorge Washington e elenco formado por Luciana Sousa, Denise Correia, Fábio Santana, Shirley Silva e o violonista Mauricio Lourenço.

Completam a programação os infantis: Boquinha ... E assim surgiu o mundo, texto de Lázaro Ramos e direção e atuação de Ridson Reis e Sarauzinho da Calu, vencedor do Prêmio Braskem de Melhor Espetáculo Infantil 2020, com texto e direção de Cássia Valle e grande elenco.

SERVIÇO

11º Festival de Arte Negra A Cena Tá Preta

Espetáculos adultos e infantis, leitura dramática, palestra, mesa redonda e oficinas

Quando: 06 a 10 de abril de 2021 (terça a sábado)

Gratuito e totalmente Online

Onde: https://www.youtube.com/user/bandodeteatro

Realização: Bando de Teatro Olodum e Mil Produções

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

