Bando de Teatro Olodum encerra Oficina de Performance Negra

Alunos da "II Oficina de Performance Negra", promovida pelo Bando de Teatro Olodum, encerrarão a edição 2014 do projeto apresentando o espetáculo "Relato de uma guerra que (não) acabou". Com entrada gratuita, a exibição ocorrerá na sexta-feira, 26, e sábado, 27, às 20h; e domingo, 28, às 19h, no Teatro Vila Velha.

O espetáculo é baseado em vivências de moradores da periferia da capital baiana durante a semana de greve da polícia da Bahia de 2002 até as mais recentes, além retratar situações ainda presentes no dia a dia da população.

A oficina já realizou duas mostras totalizando sete encenações apresentadas nos meses de maio e junho com temas diferenciados utilizando várias linguagens como cordel, música, poesia, tecnologia, entre outras.

