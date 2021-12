Balé Jovem de Salvador abre mostra do "Cena, Som & Fúria"

Apresentações do Balé Jovem de Salvador (BJS) vão abrir a mostra "Cena & Som", do projeto "Cena, Som & Fúria" em Salvador, nesta nesta terça e quarta-feira, 29 e 30, no Teatro Gregório de Mattos, às 19h. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).

Na ocasião, o BJS apresenta o espetáculo "Na Bahia de SmeTAK", que se inspira em manifestações populares da capital baiana e no universo do músico, escritor e compositor Walter Smetak, propondo o diálogo entre cena e som por meio da dança.

A mostra ainda recebe os espetáculos "Vulcanidades" (6 e 7/10), "O Jardim de Humberto Porto" (13 e 14/10) e "Ópera Nuda" + "OFÉLIA: sete saltos para se afogar" (20 e 21/10).

