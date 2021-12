Balada de Amor em duas sessões no Teatro Isba

Em um resultado inesperado, dois universos - do romance e da loucura - se encontram em Balada de Amor, espetáculo do grupo Os Insênicos que volta aos palcos para suas últimas apresentações.

A montagem será apresentada no dia que marca a luta antimanicomial, nesta segunda-feira, 18, com duas apresentações: a primeira para usuários do sistema de saúde mental, na parte da tarde, e a segunda aberta ao público, às 19h30, no Teatro do Isba. Os ingressos custam R$ 15 mais 1 kg de alimento não perecível.

