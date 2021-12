Baiano vencedor do Jabuti em 2013 discute dramaturgia

Idealizado pelo ator e dramaturgo baiano Aldri Anunciação, vencedor do Prêmio Jabuti 2013 na categoria juvenil, o encontro "Nova Dramaturgia da Melanina Acentuada" investiga a dramaturgia desenvolvida por autores negros contemporâneos. O evento aconte entre os dias 30 de outubro e 1º de outubro no Instituto Cultural Brasil Alemanha (Icba), com entrada é franca.

A programação do encontro prevê palestras com pesquisadores e doutores de várias partes do país, além de leituras dramáticas seguidas de bate-papo com o público. O evento, que estreiou em 2012 em São Paulo, acontece pela primeira vez na capital baiana.

