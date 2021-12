Baiana Lis Luciddi ganha prêmio internacional de Melhor Atriz

A atriz baiana Lis Luciddi foi premiada como Melhor Atriz, no 'Los Angeles Theatrical Release Competiton & Awards' (LATCA), em Los Angeles, festival reconhecido mundialmente, que premia cineastas de todos os países desde seu início, há sete anos.

O festival premia longas e curtas-metragens em diversas categorias, com a missão de celebrar a sétima arte. Para a atriz, a sensação é de reconhecimento e alívio em ver a valorização para a área.

"Borboletas no estômago. Que sensação incrível este reconhecimento proporciona! Para além do contentamento, esse prêmio, para mim, traz um certo alívio. Alívio de ver a meritocracia acontecer na minha área. De saber que vale a pena tanta dedicação. Saber que existe no mercado internacional imparcialidade no reconhecimento/seleção de atores. Estou renovada, muito alegre e pronta para os próximos trabalhos", considerou Luciddi.

A baiana pode ser vista atualmente na série "Insustentáveis", no ar na TV Cultura toda sexta-feira, às 1h15.

