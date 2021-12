Bahia em Cena leva ao palco oito montagens do teatro baiano

O Bahia em Cena - Festival Baiano de Teatro Ano II será aberto nesta quarta-feira, 12, com apresentação de oito espetáculos. A encenação das montagens, que prossegue até o próximo dia 30, acontece em vários teatros de Salvador, além de espaços públicos.

A produtora e idealizadora do evento, Fernanda Bezerra, da Multi Planejamento Cultural, afirma que a ideia do festival é "mostrar oito produções representativas do atual panorama cênico baiano no mês do teatro e do circo".



Bezerra informa que a maior parte dos espetáculos já estrearam em Salvador - há apenas um inédito, A Caixa Não é de Pandora - e justifica que muitas produções ficaram pouco tempo em cena, enquanto algumas permaneceram apenas uma temporada em cartaz.

Programação

A programação será aberta nesta quarta, às 20 horas, com o espetáculo A Caixa Não é de Pandora, solo de Andrea Elia, no Teatro Jorge Amado. A atriz encara o primeiro solo em 30 anos de carreira. O monólogo segue em cartaz sexta-feira e sábado, às 20 horas, e domingo, às 19 horas, no mesmo teatro.

Até o dia 30, o público soteropolitano poderá conferir os seguintes espetáculos: A Dona da História, Amnésis - Uma Busca Intencional pela Lembrança, Destinatário Desconhecido, Dissidente, Remendo Remendó, Solo Almodóvar e Partiste. O ingresso custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Na rua



A rua também será palco para algumas apresentações. O espetáculo Remendo Remendó, por exemplo, produção de A Outra Cia de Teatro, será apresentado na Praça São Brás (Plataforma (sábado e domingo, às 16 horas), no Campo Grande (dias 22 e 23, às 16 horas) e no Largo da Mariquita (Rio Vermelho, dias 29 e 30, no mesmo horário).



A diretora Zeca de Abreu lembra que a peça Destinatário Desconhecido, que recebeu três indicações ao Prêmio Braskem (direção, espetáculo e ator, Claudio Machado), ficou em cartaz apenas três semanas.



"É a primeira vez que participo deste evento e apoio qualquer iniciativa que dê visibilidade e apoio ao teatro baiano, que precisa do público", frisa.

A boa nova é que o Bahia em Cena fechou uma parceria com o Festival Porto Alegre em Cena e promoverá a ida de dois espetáculos da Mostra Oficial gaúcha, este ano.

adblock ativo