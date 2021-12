Baby Shark anima a criançada neste fim de semana

O Bebê Tubarão e sua família vão animar o fim de semana da criançada neste Dia das Crianças. O Papai Tubarão, a Mamãe Tubarão e o Bebê Tubarão, juntos com seu amigo Siri, vão defendem o mar dos perigos da poluição, nos dias 12 e 13, no Teatro Jorge Amado.

O espetáculo interativo conta com a canção original, conhecida pelo grande público, além de músicas do cancioneiro popular infantil desenvolvidas na versão Baby Shark. A apresentação traz uma mensagem sobre amor, amizade, união, trabalho em equipe e família.

Os ingressos podem ser adquiridos por R$70 (inteira) e R$35 (meia) no site do Ingresso Rápido e na bilheteria do Teatro.

