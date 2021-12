Atriz baiana concorre ao Prêmio Shell de Teatro

A atriz baiana Laila Garin, protagonista da peça Elis, a Musical, é uma das concorrentes do 26º Prêmio Shell de Teatro, que será entregue no primeiro trimestre do ano que vem.

Os novos concorrentes somam-se à lista dos nomeados do primeiro semestre, divulgada em junho.

Laila concorre com outros nomes do teatro, como Bárbara Paz, pela peça Vênus em Visom, e Zezé Polessa, por Quem tem Medo de Virginia Woolf?.

Entre as montagens selecionadas pelo júri formado por Ana Achcar, Bia Junqueira, João Madeira, Macksen Luiz e Sérgio Fonta destacam-se Conselho de Classe e Elis, a Musical, com três indicações cada.

A primeira concorre nas categorias Melhor Autor (Jô Bilac), Direção (Bel Garcia e Susana Ribeiro) e Cenário (Aurora dos Campos). Já a segunda disputa os prêmios de Melhor Atriz (Laila Garin), Figurino (Marília Carneiro) e Música (Delia Fischer).

