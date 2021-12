Ator global estreia peça 'Ele ainda está aqui' em Salvador

O ator Emílio Dantas estreia o espetáculo "Ele ainda está aqui” em Salvador, no dia 26 de abril, às 21h, no Teatro ISBA. Os ingressos custam R$ 80,00 (inteira) ou R$ 40,00 (meia).

Sucesso com o personagem Beto Falcão, na novela Segundo Sol, da Rede Globo, o Emílio Dantas participa da peça junto com Thelmo Fernandes e Omar Menezes. Com texto e direção de Silvio Guindane, o espetáculo traça o paralelo de três vidas, completamente distintas, que se cruzam para discutir seus respectivos futuros a partir do que lhes resta no presente: uma herança!

Repleto de humor e com uma encenação ágil, “Ele ainda está aqui” tem como tema principal a família. Três irmãos, de diferentes países – Brasil, Portugal e Angola –, se conhecem a partir da morte do pai, um rico empresário, que apesar de conquistar o mundo, se fez ausente na criação destes filhos.

