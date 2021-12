Ator global Daniel Rocha estreia espetáculo em Salvador

O espetáculo "Amigos, Amigos, Amores à Parte" chega a Salvador na sexta-feira, 5 de abril, e realiza curta temporada no Teatro Sesc Casa do Comércio até domingo, 7. As sessões acontecem às 21h (sexta e sábado) e 20h (domingo), com ingressos a R$ 50 (inteira).

A peça tem direção de Anna Carolina Nogueira e Junior de Paula e conta com o ator global Daniel Rocha - o Roni de Avenida Brasil - no papel de João Pedro, que vive uma relação à distância com a amiga Catarina (Julia Faria), após uma oportinidade de estudar em Nova Iorque.

No desenrolar da história, João Pedro e Catarina veem surgir dois personagens, Ana (Mariana Molina) e Juliano (Fernando Roncato), que vão complicar ainda mais os encontros e desencontros.

Os ingressos podem ser adquiridos no próprio teatro. Mais informações pelo telefone 71 3273-8543.

adblock ativo