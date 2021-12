Ator Fernando Neves deixa definitivamente os palcos cênicos

"Fernando Neves foi fruto de uma geração pioneira, que marcou época pela sua entrega e dedicação ao ofício do teatro na Bahia. Acompanhei seu trabalho por décadas, junto a outros grandes atores que já se foram, entre eles Wilson Melo e Nilda Spencer. Vai deixar grande saudade e suas últimas representações permanecerão alegrando o imaginário dos que assistiram o musical Circuito Jorge Amado, que durante 3 verões percorreu as ruas do Pelô, onde ele representava o lendário Quincas Berro D' água e era um ídolo para as crianças do Pelourinho".

O depoimento é da produtora cultural, Eliana Pedrosa em relação ao ator Fernando Neves, mais de 60 anos dedicado ao teatro, cinema e televisão, mais uma vítima da Covid 19. "Perder um ator é um pouco do processo civilizatório da cidade que morre. Ele foi um dos que cumpriu esse ofício com bravura" afirma o ator Gideon Rosa.

O diretor Gil Vicente Tavares deixou registrado em rede social a ausência definitiva de Fernando Neves da cena: "Saramunga, obrigado por insistir numa profissão tão sofrida até o fim. Um ator nunca morre, vira repertório. Agora, você é mais um ponto de luz iluminando o palco da nossa história.Bom saber que vou lembrar de você sempre rindo e feliz"

Um dos últimos trabalhos do ator foi na peça Em Família, texto de Oduvaldo Viana Filho, que chegou a ser indicada no Prêmio Braskem de Teatro. Fernando, ao lado do contemporâneo Harildo Déda, fazia uma dupla de velhinhos irreverentes, que gerava muita empatia com o público.

ELOGIO DA CRÍTICA

No espetáculo Volta ao Lar, escrito pelo dramaturgo inglês Harold Pinter, em 1965, que causou rebuliço quando estreou, inclusive no Brasil, em 1967, por mostrar uma família com relações esfaceladas e com um conceito muito particular de moral, Fernando Neves recebeu elogio da crítica especializada, em 2014, pela atuação no papel do patriarca da casa.

Foram muitos trabalhos que marcaram a carreira do interprete, belenense de nascimento. Em Salvado fez Direção Teatral e Licenciatura Plena em Artes Cênicas, na UFBA. Foi professor de teatro do Colégio e Escola Estadual Severino Vieira. Na capital baiana também, se destacou em várias peças: O sonho, de Strindberg, e Check-up, de Paulo Pontes.

No cinema, trabalhou no longa-metragem que se tornou um marco dentro do cinema brasileiro: Iracema – Uma Transa Amazônica, que foi dirigido por Jorge Bodanski e Orlando Senna. Seu primeiro grande prêmio como ator ocorreu em meados dos anos 2000, com sua participação no filme Eu Me Lembro, do diretor baiano Edgard Navarro. Fernando venceu o prêmio de melhor ator coadjuvante no tradicional Festival de Cinema de Brasília. Com Edgard, repetiu a dose atuando também em O Homem que Não Dormia, lançado nos cinemas em 2012. Deixa uma lacuna nas artes.

adblock ativo