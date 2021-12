Ator Emílio Dantas apresenta peça de humor em Salvador

Mais conhecido pelos baianos como 'Beto Falcão', no seu último trabalho na novela 'Segundo Sol', da Rede Globo, o ator Emílio Dantas apresenta o espetáculo “Ele ainda está aqui”, no dia 26 de abril, no teatro ISBA, em Salvador.

Com texto e direção de Silvio Guindane, a peça narra, de forma humorística, a história de três irmãos, de diferentes nacionalidades (Brasil, Portugal e Angola) que tem os seus destinos cruzados a partir da morte do pai e a herança dele. "Ele ainda está aqui" discute e observa as expectativas dos personagens através de suas ambições, vivências e ausências.

Além de Emílio, o elenco é formado pelos atores Thelmo Fernandes e Omar Menezes.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro e através do site do Ingresso Rápido.

adblock ativo