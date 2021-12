Ator Eduardo Sterblitch apresenta comédia em Salvador

"O Rei do Mundo – Uma Comédia Sobrenatural" é o novo show do ator Eduardo Sterblitch e será apresentado no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, nos dias 4, 5 e 6 de maio.

O espetáculo conta a história de Pedro Peregrino, um homem mentiroso e egoísta que tem como desejo se tornar rico e poderoso, passando por cima de tudo e todos para alcançar o objetivo.

A peça é inspirada na obra Peer Gynt, do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, lançada em 1867. Durante seu caminho, o protagonista encontra personagens mágicos, que o ajudam a desvendar seu destino.

