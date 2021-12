Ator e diretor pede namorada em casamento após conquistar Prêmio Braskem

Durante recente cerimônia do Prêmio Braskem de Teatro, que entregou troféus aos destaques da cena artística baiana em 2016, um rapaz de 27 anos, cheio de entusiasmo e vivacidade, chamou a atenção da plateia.

Primeiro pela genuína emoção quando recebeu o troféu de Revelação pela direção do elogiado espetáculo Malva Rosa. Segundo, pela inusitada atitude de tirar as alianças do bolso e pedir publicamente em casamento, a namorada, Rafaela Queiroz, 28, produtora, grávida de cinco meses.

O autor da façanha é o mineiro Allison (com dois "ll "e um "s") Junio (sem o "r" mesmo) de Sá Silva, um leonino com ascendência em Aquário, que vem se destacando na cena teatral baiana com vários projetos, que têm em comum a qualidade cênica.

Só para dar alguns exemplos, além de dirigir espetáculo de formatura Malva Rosa indicado nas Categorias Espetáculo Adulto e Ator, Allison contribuiu com duas outras montagens destacadas pelo Prêmio Braskem de Teatro

Iluminação

As peças foram: Laudamuco - Senhor de Nenhures, indicado nas categoria Espetáculo, Ator e Revelação (Allison assinou adaptação da iluminação e coordenação técnica da peça) e Sobre a Pele, indicado nas categorias Revelação, Texto e Atriz (ele assinou a iluminação do espetáculo).

Graduando da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (só falta uma disciplina para receber o canudo), o artista múltiplo e exerce com competências as funções de diretor, VJ, iluminador, técnico de som e de projeção mapeada, além de aderecista. Integrante do grupo Toca Teatro, é também técnico de som e luz do Teatro Sesi Rio Vermelho.

Natural de Bocaiuva, Minas Gerais, Allison de Sá Silva, filho da dona de casa e artesã Maria Luisa de Sá Silva e do pedreiro, Adilson de Sá, começou no teatro através de um grupos de jovens da Igreja católica. Tinha, então, 13 anos.

Oficinas

A partir daí, o menino se encantou e, concomitantemente, também começou a fazer teatro na Escola Estadual Zinha Meira. Como a cidade de Bocaiuva é pobre em recursos paras as artes cênicas – "Nem temos teatro, só um auditório com alguns refletores" – o encenador conta que começou a fazer oficinas para se aprimorar. "Fiz de circo, de contação de história, de ator/criador, de dança e teatro de rua, entre outras", acrescenta.

Ele diz que por meio do professor Jarbas Siqueira soube do curso de teatro da Universidade Estadual de Montes Claros (MG). Ingressou na faculdade, mas faltando apenas uma matéria para se formar em Licenciatura Teatral, percebeu que gostava mesmo era de direção, de criar.

Como muitos de seus professores estavam se especializando na Escola de Teatro da Ufba, referência no país, mudou-se para Salvador, ingressando finalmente no curso de seus sonhos: Direção Teatral.

Explosão

"Na Escola de Teatro, senti como uma explosão, as informações sobre o fazer teatral. Aprendi muito com professores e artistas que não eram da Escola, com o Márcio Meirelles, por exemplo", diz.

Após o prêmio, ele pensa em enveredar pela dramaturgia, mas antes de tudo, como prioridade, quer se dedicar mesmo à namorada Rafaela e ao seu filho, que virá: Vicente.

"Allison é um profissional criativo, participativo, pró-ativo. Tem uma sensibilidade muito grande na área de Iluminação", depõe Rosa Villas Boas, gerente do Teatro Sesi do Rio Vermelho"

"É um iluminador de mão cheia. Além, de dirigir, faz cenário, adereços, bonecos. Tem uma consciência muito grande da importância das tradições populares", frisa o ator João Guisande, do Toca Teatro.

