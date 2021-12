Ator baiano Antonio Pitanga estrela em Embarque Imediato na Sala do Coro

O ator baiano Antonio Pitanga estrela o espetáculo Embarque Imediato, que estreia no dia 30 de maio, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. Os ingressos custa R$ 30 e R$ 40 e podem ser comprados pelo site Ingresso Rápido.

Dirigida por Marcio Meirelles e com texto de Aldri Anunciação, Embarque Imediato é continuação da trilogia iniciada pelo espetáculo “Namíbia, Não!”. Nele, temos a história de um brasileiro com um africano descendente de ogudás, escravos que falam portugês e retornaram à África.

A peça promove um debate sobre a diáspora brasileira, em que a cena é configurada de modo a apresentar diferentes pontos de vista e permitir que o espectador chegue às suas conclusões, a partir das reflexões e argumentações tecidas ao longo da cena.

