Ator André Gonçalves apresenta comédia musical em Salvador

O ator André Gonçalves desembarca em Salvador no mes de junho com a comédia 'Biografia desautorizada'. O espetáculo será apresentado nos dias 1º e 2, no Teatro Isba. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 60 e R$ 30 (primeiro lote).

Na peça, o André dá vida a cinco personagens que relatam suas experiências com drogas – do roqueiro pop star viciado em cocaína ao artista sonhador e dependente de maconha, passando pelo alcoólatra em crise de idade, o traficante moderno que falsifica receitas de medicamentos tarja preta e, por fim, uma experiência de overdose com um bate e volta do céu.

Com aposta no humor, o texto inédito da paulistana Alda Carvalho traz narrativas marcadas por vícios, em que critica o preconceito com usuários, e procura cumplicidade com o público ao abordar o tema delicado com leveza, como na sátira às “viagens” dos personagens.

