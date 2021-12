Ato vivo de teatro e resistência às segundas-feiras

Quatro cenas apresentadas gratuitamente durante as quatro segundas-feiras de cada mês. Esta é a proposta do Ato de 4, projeto que foi criado como parte das comemorações dos 40 anos da Escola de Teatro da Ufba e que completa 20 anos de existência em 2016.

O Ato, como é chamado entre os participantes, foi iniciado pelos então estudantes de direção teatral e licenciatura em teatro, Bertho Filho e Ney Wendell. Sempre coordenado por alunos, as apresentações são abertas ao público e realizadas na sala 5 da Escola, com capacidade para 70 pessoas, às 19 horas.

O projeto é um espaço onde os alunos podem colocar em prática suas ideias. "Eu e Ney Wendell o criamos com o objetivo de fazer mais teatro, de experimentar autores, estéticas e métodos", afirma Bertho Filho, que também é ator e participou de novelas como Gabriela e da minissérie Força-Tarefa.

Antes dedicadas apenas ao teatro, hoje as cenas podem ser inscritas pela internet por alunos e ex-alunos de qualquer curso da universidade. O que possibilita apresentações de dança e música, por exemplo. Paulo Cunha, diretor do premiado espetáculo As Confrarias, acredita que o projeto é importante por permitir a experimentação.

Experiência

Bruno de Sousa, ator e diretor do premiado espetáculo Benedita, participava do projeto com frequência quando cursou interpretação teatral na Ufba. Ele vê o Ato de 4 como um grande teste prático, sem a obrigação de acertar. "Encontramos nesse espaço a oportunidade de experienciar textos e cenas com o contato direto com o espectador. Foi um grande "ensaio" preparatório para o mercado teatral anos depois", afirma.



Algumas vezes, as cenas apresentadas são utilizadas na criação de espetáculos maiores. É o caso de Fando e Lis, do aluno de direção teatral Romeran Ribeiro. "O espetáculo surgiu a partir de estudos em sala e a professora sugeriu que apresentássemos no Ato. O que foi importante pois pude ver a reação do público, além de coordenar a operação de luz, o preparo do elenco e a produção em geral", diz.



O diretor teatral Gil Vicente Tavares, que ingressou na Escola de Teatro em 1995, conta que viu o projeto nascer e dirigiu uma cena para o Ato de 4. "Foi a minha geração que criou [o projeto], porque nós éramos muito produtivos e não tínhamos espaço para apresentar", conta.

Quem faz o Ato



O projeto ficou parado no ano passado, até que Victor Hugo Sá, aluno de licenciatura em teatro, resolveu formar uma equipe para coordená-lo. Hoje, ele e mais cinco colegas são os responsáveis por manter o Ato vivo. "Eu vi que um projeto muito lindo corria o risco de acabar e quis resgatá-lo", diz.



Atualmente, o professor Maurício Pedrosa, que participou do Ato de 4 quando era aluno, orienta os estudantes. "O professor não é coordenador. Eu passo orientações quando os alunos querem. A ideia é que o projeto seja totalmente organizado pelos estudantes. É um espaço onde eles podem criar", afirma Pedrosa.

Dificuldades



Desde o ano passado, o Ato de 4 deixou de receber a verba de mil reais, cedida pela Ufba, que era destinada à aquisição de materiais. "O dinheiro era utilizado na compra dos equipamentos de suporte às apresentações, como a gelatina para a iluminação e os cabos para o áudio. A equipe que organiza o projeto nunca recebeu bolsa", afirma a estudante Letícia Argôlo, integrante do Ato há 4 anos.



Desde então, os integrantes da equipe de organização compram os materiais necessários para a manutenção do projeto com recursos próprios.

adblock ativo