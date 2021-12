Ato Curso de Teatro apresenta homenagem a Dorival Caymmi

Para homenagear o grande mestre baiano Dorival Caymmi, no ano de seu centenário, o grupo Ato Curso de Teatro apresenta, no Teatro Acbeu, o espetáculo "100 anos de Mar - Uma viagem musical à Bahia de Caymmi". A peça será exibida neste sábado, 6, em sessões às 16 e 20h, no domingo, 7, às 20h. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 20 e R$ 10 (meia). O Ato Curso de Teatro tem na direção a atriz Andréa Elia.

