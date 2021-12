ATeliê voadOR ocupa o Complexo Cultural da Barroquinha

O Complexo Cultural da Barroquinha será palco do encontro festivo e intelectual da segunda edição do Mínimos Óbvios - Ano II, realizado nos dias 20 e 21 de março. Desenvolvido pelo grupo Ateliê VoadOR, o tema desta edição será "Teatro, Estudos Queer e Produção Artística Contemporânea".

A programação faz parte do "I Festival de Teatro do Brasil", organizado por Grupos e Coletivos teatrais do Nordeste que trazem como foco principal a luta contra a censura, criminalização dos artistas e o desmonte do governo federal contra a cultura. No festival, serão discutidas ações artísticas e teóricas sobre a produção de arte contemporânea.

O evento reúne mesas redondas, conferência, estreia de espetáculo, leitura dramática, mostra de vídeos clipes e uma grande carnavalização. Entre os convidados estão o diretor e dramaturgo Rodolfo García Vázquez (Os Satyros), o cantor carioca Caio Prado (Não Recomendados) e artistas baianos como Di Cerqueira e Claudia Cunha. Os interessados em participar do evento podem se inscrever no site do evento.

Os inscritos receberão certificado de até 15h. O Festival acontece, simultaneamente, em 9 estados do Nordeste.

