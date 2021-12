As Três Irmãos do Sertão volta em cartaz no Gamboa

O espetáculo As Três Irmãs do Sertão, inspirado no clássico As Três Irmãs, do dramaturgo russo Anton Tchecov, volta em cartaz no Teatro Gamboa Nova, todas as quintas-feiras do mês de março, sempre às 20h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).



O projeto assinado por Sara Galvão tem ritmo e dinâmica apoiados em referências da cultura popular de Patativa do Assaré e Luiz Gonzaga, a montagem é formada para contar a trajetória das irmãs Irina, Macha e Olga que sonham em abandonar a seca e o calor escaldante que aflige o nordeste e partir para São Paulo em busca de uma vida melhor.

No espetáculo, apenas uma atriz no palco dá vida a três personagens e é acompanhada por um trio de músicos que atuam ao vivo e formam uma espécie de coro que interage entre as cenas. Todos juntos representam uma Trupe de Artistas Mambembes que começam a apresentação fora do espaço teatral, num cortejo com muita música.

O musical tem roteiro, direção e interpretação assinados por Sara Galvão. Trio nordestino composto por Gildo Arano na zambuba, Daniel Araújo, sanfona e Vinicius Sena, triângulo e pandeiro. A direção musical de Anderson Cunha e produção da Feijão de Corda Produtora Cultural.

