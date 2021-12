"As Confrarias" reflete sobre o artista na sociedade

Em Vila Rica (atual Ouro Preto), sede da capitania de Minas Gerais, em pleno contexto da conjuração mineira, a mãe de um ator morto percorre várias irmandades da cidade com o intuito, à primeira vista, deconseguir local para sepultamento do filho.

Esta é a trama do espetáculo "As Confrarias", que está em cartaz no Teatro Martim Gonçalves, desta sexta a domingo, às 19h30. Trata-se da 45ª montagem da Companhia de Teatro da Ufba, direção do premiado Paulo Cunha (O Beijo no Asfalto/ Mar Morto)

Em cena, 28 atores dão vida a diversos personagens da obra do dramaturgo e escritor paulista Jorge Andrade (A Moratória, Vereda da Salvação/ Pedreira das Almas).

"Na verdade esta mãe do ator morto, que é vivida por três atrizes, Marta Saback, Jacyan Castilho e Viviane Laert, questiona o poder das confrarias religiosas e as leis opressoras da época", afirma Paulo Cunha.



Teatro engajado



O encenador revela que, através de recursos de flashback, o público fica sabendo que este ator, que não tinha direito de ser enterrado pois não pertencia a nenhuma confraria, se antes era movido por vaidade, instigado pela mãe, vai olhar com outros olhos a realidade que vive.



"O espetáculo nos faz refletir sobre a função do artista", destaca o diretor, lembrando que o dramaturgo Jorge Andrade escreveu a obra em 1969, pouco depois da edição do AI-5, em plena época da ditadura.

Camadas

"Este espetáculo trabalha com três camadas: a da Inconfidência Mineira, a da realidade da década de 60 e a realidade contemporânea", diz Paulo Cunha, acrescentando que Jorge Andrade, no contexto da ditadura, criou peças em sintonia com a realidade sociopolítica brasileira.



A montagem adota esteticamente conceitos e procedimentos épicos caros ao teatro de inspiração brechtiana (como a utilização do gestus e de songs) e pós-brechtiana (como elementos do sistema coringa de Augusto Boal) e da narratividade contemporânea, com técnicas sofisticadas de projeção de imagens.



Em cena, entre outros, os atores Caio Rodrigo, Wanderley Meira, Viviane Lert, Marta Saback, Jacyan Castilho, Bira Freitas e Hamilton Lima. Esta é a primeira vez que Cunha - que durante 17 anos dirigiu o curso Livre de Teatro da Ufba - dirige a Cia. de Teatro da Ufba.

