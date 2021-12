'As Confrarias' é destaque do 22º Prêmio Braskem

A 22ª edição do Prêmio Braskem de Teatro, cujos vencedores foram conhecidos em uma cerimônia-espetáculo no Teatro Castro Alves (TCA), na noite de terça-feira, 14, teve como destaque a peça As Confrarias, que ficou com três troféus, incluindo o de Espetáculo Adulto.



As demais categorias tiveram equilíbrio entre as produções concorrentes [veja lista abaixo].



Embora um pouco longa, a festa de premiação, no palco principal do TCA, teve bons momentos, com um roteiro que celebrou as várias facetas da comédia.



A concepção ficou por conta do diretor - atualmente à frente da Fundação Gregório de Mattos - Fernando Guerreiro.



Emoção



Um dos momentos marcantes foi uma homenagem póstuma ao professor e diretor teatral Roberto de Abreu Schettini, falecido em fevereiro. O espetáculo Algaravias - O Marujo da Lua, escrito e dirigido por ele em Jequié, levou o troféu para Espetáculo do Interior.



Outros homenageados da noite foram a veterana Atriz Maria Adélia (do Teatro Livre da Bahia) e a Companhia Baiana de Patifaria.



No momento da entrega do troféu de Espetáculo Adulto, o ator Wanderley Meira destacou a importância de A TARDE, pelo espaço dedicado ao teatro, como fundamental para esta arte na Bahia.

