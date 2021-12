As Confrarias debate poder e resistência

Quem não teve oportunidade de assistir, tem mais uma chance de conferir um bom espetáculo, aclamado pela crítica especializada. Trata-se de As Confrarias, prêmio Braskem de Teatro 2014 nas categorias Espetáculo Adulto, Ator (Wanderley Meira) e Revelação (Evana Jeyssan), que volta a cartaz.

A peça, 45ª montagem da Cia. de Teatro da Ufba, tem reestreia, neste sábado, 8, às 19h30, no Teatro Martim Gonçalves, Canela. Fica em cartaz sempre de quinta-feira a domingo, às 19h30.

A direção é de Paulo Cunha, reconhecido por vários trabalhos e que durante 18 anos participou da coordenação do Curso Livre de Teatro da Ufba, com peças de destaque como Beijo no Asfalto, Senhora dos Afogados e Vestido de Noiva, todas de Nélson Rodrigues.

Pé direito

"Esta foi a primeira vez que dirigi uma peça da Cia. de Teatro da Ufba. E, apesar dos múltiplos desafios, entre os quais unir elenco experiente e não tanto, de universos diversos (atores da Ufba e convidados), fiquei muito feliz com o resultado", frisou.

Nesta nova temporada da peça, texto clássico de Jorge Andrade, uma das três protagonistas, a atriz Jacyan Castilho, por ter se transferido para o Rio de Janeiro, foi substituída pela intérprete Márcia Andrade, que dividirá o papel da personagem Marta com Vivianne Laerte e Marta Saback.

Em cena, 26 atores. "A peça tanto discute poder e resistência (foi escrita em 1969, logo após a promulgação do AI 5) quanto a atuação e papel do ator no teatro e no mundo", frisa Paulo Cunha.

Trama

A trama acontece em 1789, em Vila Rica (atual Ouro Preto), Minas Gerais, em pleno contexto da Conjuração Mineira. A personagem Marta, mãe de um ator morto, percorre várias irmandades da cidade a fim de conseguir local para sepultamento do filho assassinado.

A performance musical é de Elinaldo Nascimento, responsável pela execução instrumental de acordeom, viola caipira, guitarra, violão e, metalofone.

As Confrarias, que estreou em 29 de agosto do ano passado e fica até o dia 30, adota esteticamente conceitos de teatro de inspiração brechtiana, de Augusto Boal e da narrativa contemporânea.

