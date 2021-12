As barrigudas aborda conflitos e impressões da maternidade

As atrizes e autoras Mariana Freire e Karina de Faria, grávidas na vida real, expressam suas impressões a respeito da maternidade em suas vidas no espetáculo As Barrigudas, em cartaz sempre aos domingos, a partir do dia 3, às 17h, no Teatro Gamboa Nova. No dia de estreia, o ingresso custa R$ 5,00 mais um pacote de fraldas descartáveis.

Na montagem, Mariana e Karina vivem Mariângela e Katarina, respectivamente uma atriz e uma contadora. As atrizes compartilham com o público, de maneira leve e bem-humorada, as sensações, incômodos, conflitos, alegrias e ciúmes.

O texto passa por temas como a fecundação, relações familiares, situações sociais diversas, mitos e questões de saúde e indústrias associadas à gestação, a exemplo do comércio em torno dos métodos de fertilização artificial e do que ocorre com os altos índices de cesariana no Brasil.

