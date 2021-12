Arte em Casa República AF: projeto cria espaço virtual para produção artística

A escritora e dramaturga Aninha Franco e a atriz Rita Assemany lançam o projeto Arte em Casa República AF, conectando a cultura com o público gratuitamente através do meio digital. O espaço virtual vai apresentar as peças 'Surf no Caos' e 'Chiquita com Dendê'. a estreia dos espetáculos nesse novo formato será transmitida gratuitamente pelo YouTube nos dias 23 de outubro e 6 de novembro, respectivamente.

No ano em que completa 40 anos de teatro e com a pandemia do novo coronavírus, Rita Assemany apostou em uma nova ferramenta para se comunicar com o público. "Eu já passei por várias transformações na minha carreira, saindo de um teatro comercial para um popular e depois para a República AF, que é um espaço pequeno e intimista, onde encenava para um público reduzido de 20 pessoas. Agora veio essa rasteira grande da pandemia e o desafio de fazer arte online. Estou aprendendo, é estimulante e instigante", conta a atriz.

Para ela, a arte online vai continuar no novo normal após a pandemia, exigindo que os artistas se adaptem para criar nessa nova linguagem sem perder a intimidade com o público. Por outro lado, a tecnologia traz a vantagem de ampliar o acesso à arte, quebrando as barreiras geográficas e possibilitando novas construções.

Para a sócia-fundadora do Grupo LM, patrocinador do evento, Aurora Mendonça, o projeto proporciona um maior alcance para a produção artística ao mesmo tempo que reconhece a sua relevância para a formação da sociedade.

A ação também busca apoiar a classe artística nesse cenário de incertezas. Durante os espetáculos, serão arrecadadas doações para a classe artística. O recurso será distribuído pela República AF para os profissionais, principalmente para quem atua nos bastidores dos teatros.

"Essa ação é um presente para toda a classe artística. Vivemos da nossa bilheteria e ficamos sem chão com a pandemia. Muitos artistas estão em situação de vulnerabilidade, principalmente quem trabalha nos bastidores. Eles perderam a fonte de renda e não sabem quando vão poder voltar a trabalhar como antes, por isso a importância desse movimento de contribuição para os artistas”, afirma Aninha Franco.

