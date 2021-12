Após lesão na coluna, Marco Nanini cancela apresentações de peça em SP

O ator Marco Nanini, de 69 anos, precisou se afastar da peça "Ubu Rei", que estava em cartaz no Sesc Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, após sofrer uma fissura na vértebra L1 da coluna. As informações são do UOL.

Segundo o diretor do espetáculo Fernando Libonati, o ator está internado e ainda não tem previsão de alta. "Ele ainda sente um pouco de dor e está fazendo exames. Após avaliação médica, vamos saber a data para a volta da peça", disse.

Veja a nota do Sesc Pinheiros

"As apresentações dos dias 15, 16, 17 e 18/06 estão canceladas. A produção do espetáculo informou que o ator Marco Nanini sofreu uma fissura na vértebra L1. Em virtude da impossibilidade da presença do ator no espetáculo, as sessões de quinta-feira, 15, sexta-feira, 16, sábado, 17, e domingo, 18/06, no Teatro Paulo Autran do Sesc Pinheiros, estão canceladas.

A devolução dos valores referentes aos ingressos previamente adquiridos pelo público poderá ser realizada até 16 de julho de 2017, em quaisquer bilheterias das unidades do Sesc São Paulo, mediante a apresentação do ingresso. Os ingressos adquiridos pela compra online, no Portal Sesc, e ainda não retirados, serão automaticamente estornados."

