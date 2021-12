Ao lado do filho Bruno Fagundes, o ator Antônio Fagundes traz a Salvador a peça Tribos, em cartaz sexta, 6, e sábado, 7, às 21h, no Teatro Castro Alves. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro, nos postos SAC dos shoppings Barra e Bela Vista e no site www.compreingressos.com. Os valores são R$ 120,00/60,00 - filas de A a P / R$ 100,00/50,00 - filasde Q a Z3 / R$ 80,00/40,00 - filas de Z4 a Z8 / R$ 50,00/25,00 - filas de de Z9 a Z11.

Em Tribos, Billy (Bruno Fagundes) nasceu surdo em uma família de ouvintes, liderada pelo pai Christopher (Antonio Fagundes) e pela mãe Beth (Eliete Cigaarini), e completada pelos irmãos Daniel (Guilherme Magon) e Ruth (Maíra Dvorek). Ele foi criado dentro de um casulo ferozmente idiossincrático e politicamente incorreto.

Ele adaptou-se às maneiras não convencionais de sua família, mas eles nunca se deram o trabalho de retribuir o favor. Finalmente, quando ele conhece Sylvia, uma jovem mulher prestes a ficar surda, Billy passa a entender realmente o que significa pertencer a algum lugar.

adblock ativo