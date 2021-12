Antônio Fábio representa ex-torturador em monólogo

Ex-torturador, misógino, racista, homofóbico. Um major que atuou a serviço da ditadura e que, mesmo abandonado no asilo pelos filhos logo após a instalação da Comissão da Verdade no Brasil, não aceita perder o controle de sua vida e o poder.

Este foi o personagem escolhido pelo ator Antonio Fábio ("La Ronde"/ "Longa Jornada Noite Adentro") para ser encenado no primeiro solo que o artista, 32 anos de carreira, faz em Salvador (ele fez dois outros, Cinco Minutos e Os Dragões, mas em Brasília).

Trata- se do espetáculo Major Oliveira, que estreia, nesta quarta, 10, no Teatro Vila Velha. A montagem fica em cartaz sempre às quartas e quintas-feiras (exceto dias 17 e 18) até 1º de setembro, sempre às 20 horas.

Ideia de confinamento

A encenação, direção, cenografia, figurino e produção são assinados por Daniel Arcades e Antonio Fábio. Arcades (Exú, a Boca do Universo / Revelo) assina também a dramaturgia. Já Antonio Fábio é responsável ainda pela atuação do solo.

"O espetáculo acontece em um espaço de três metros quadrados. A ideia é que o público também se sinta em confinamento como o major", entrega Arcades. Ele afirma que, embora o texto seja realista, a encenação guarda elementos surrealistas.

Segundo Arcades, o cenário é minimalista (apenas duas cadeiras e a imagem de Nossa Senhora da Conceição da Praia) e inclui toques de terror psicológico. A intenção da peça, que dura 65 minutos, é estampar a face do opressor, suas ideias.

"É uma peça politicamente incorreta que tenta mostrar a face de um opressor, seu discurso, principalmente para uma geração mais jovem e que, muitas vezes, chega a defender a volta do sistema ditatorial", destaca Arcades.

Construção cuidadosa

A montagem partiu de um convite do ator ao dramaturgo para falar sobre a velhice. Antonio Fábio diz que esta ideia partiu depois da leitura do livro Máquina de Fazer Espanhóis, do português nascido em Angola Valter Hugo Mãe (o autor estará no palco do Fronteiras Braskem do Pensamento em Salvador, no Teatro Castro Alves, em 5 de setembro, às 20h30).

"Para construir o personagem, entretanto, pensei em meu pai, que morreu com 82 anos, há dois anos. Ele também tinha uma briga com a velhice", afirma Antonio Fábio. O intérprete conta que, em 1964, tinha quatro anos e por esta razão a memória da ditadura veio de livros, de filmes, de outras fontes.

