Antônio e Rocco Pitanga apresentam espetáculo no Domingo no TCA

Os atores Antônio Pitanga e Rocco Pitanga apresentam o espetáculo 'Embarque Imediato', pelo projeto Domingo no TCA, no dia 18, às 11h. Os ingressos custam R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia) e serão vendidos no dia do evento à partir das 9h.

A montagem marca a celebração dos 80 anos de Antônio e traz uma narrativa onde pai e filho contracenam contando uma história a partir do encontro inesperado de um jovem doutorando brasileiro e um senhor africano que descende de agudás (africanos que foram forçadamente escravizados no Brasil e retornaram ao país de origem, quase sempre comprando suas próprias alforrias).

Espetáculo reúne pai e filho em cima do palco

Ambos perdem os seus passaportes numa conexão de voo e são levados para uma sala reservada num aeroporto internacional. Daí, nascem debates sobre história, cultura e identidades: se o jovem afro-americano defende os aspectos positivos da diáspora africana forçada, o senhor questiona as ditas vantagens.

O dramaturgo que assina o texto da peça, Aldri Anunciação, fala sobre a essência do espetáculo. “Trabalha-se nessa peça a hipótese de que o sujeito diaspórico condensa na própria subjetividade uma multiplicidade de vozes oriundas da encruzilhada a qual ele foi inserido na história”, comentou Aldri.

