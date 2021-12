Antonio e Bruno Fagundes estrelam "Tribos" no TCA

"Nós cunhamos esse gênero 'comédia perversa' pelo fato de que ri-se muito sobre o que é dito em cena, desse humor que carrega a acidez dessa família. Ao mesmo tempo que nos diverte, também nos faz pensar". A afirmação é do ator Bruno Fagundes, que pela segunda vez divide o palco com o pai, o diretor e intérprete Antonio Fagundes.

Os intérpretes, que estiveram juntos na comédia dramática Vermelho (2012), integram elenco do espetáculo "Tribos", que está em turnê pelo país e que será apresentada nesta sexta e sábado, 6 e 7, às 21 horas, no Teatro Castro Alves.



Além dos Fagundes, a montagem leva ao palco os intérpretes Arieta Correia, Eliete Cigarini, Guilherme Magon e Maíra Dvorek. A direção é de Ulysses Cruz.

Politicamente incorreta

O texto da inglesa Nina Raine, repleto de diálogos afiados, apresenta uma família pouco convencional e politicamente incorreta. Na trama, Billy (Bruno Fagundes) nasceu surdo em uma família de ouvintes, liderada pelo pai Christopher (Antonio Fagundes) e pela mãe Beth (Eliete Cigaarini), e completada pelos irmãos Daniel (Guilherme Magon) e Ruth (Maíra Dvorek).



Criado dentro de um casulo, Billy desestabiliza a família quando conhece e se apaixona por Sylvia (Arieta Corrêa), uma jovem mulher prestes a ficar surda.

A ideia de montar o texto foi de Bruno. "Eu assisti a este espetáculo em Nova York em 2012 e me apaixonei pelos personagens, pelo tema, pela discussão, pela possibilidade de excelente teatro que a peça propõe", afirma.

Desafios

O jovem ator afirma que foram muitos os desafios neste projeto. "Além de eu estar à frente de toda a produção do espetáculo (inclusive da turnê), esse personagem é um dos mais desafiadores que já vivi", frisa Bruno Fagundes.



O intérprete, que representa um personagem que só se descobre por inteiro quando conhece sua primeira namorada, diz que também foram desafios "dar vida à dor do personagem, às suas inseguranças, fracassos, expectativas, bem como representar a incompreensão que ele sente à frente da família ouvinte."

Incomunicabilidade

Já o ator Antonio Fagundes, que brilha no teatro, cinema e TV com uma marca sempre autoral, salienta que a peça traz uma "metáfora para falar sobre a incomunicabilidade, a intolerância, o preconceito desta família disfuncional".

Sobre seu personagem, Antonio Fagundes revela: "Meu personagem, o pai, é o tronco deste preconceito. Ele é quem determina como as coisas funcionam. Politicamente incorreto, ele fala coisas absurdas", diverte-se.



O ator, que está estudando duas propostas para o cinema e que na TV está escalado para atuar na série "Dois Irmãos", de Luiz Fernando Carvalho, baseada no livro homônimo de Milton Hatoum, não se furtou a falar da cena teatral.

Ideologia

"No Brasil a cena está complicada por causa das leis de patrocínio. Esta peça, por exemplo, foi montada sem parcerias ou incentivos. Criamos uma cooperativa até por questão ideológica", afirma Antonio Fagundes.



E complementa: " O Estado, muitas vezes, no intuito de estimular a cena adota atitude de censura.... E se o projeto for aprovado, tem o trajeto do marketing. O caminho é muito tortuoso. Fazemos um espetáculo nos preocupando apenas com o produto apresentado ao público", afirma.



O ator diz que está feliz com a criação da cooperativa, pois são quase dois anos em cartaz e quase 200 mil espectadores. "Só em Portugal passamos por nove cidades, tivemos 50 mil de público", revela Fagundes, considerado um mestre no seu ofício.

Admiração mútua

Pai e filho se admiram como profissionais. "Ele (Antonio Fagundes) é um homem do mundo. Um profissional ímpar com integridade, humildade, generosidade, parceiro, atuante, preocupado com mercado e futuro da profissão, mesmo com 50 anos de carreira pelas costas. Além de ser um dos maiores atores do nosso país", depõe Bruno.



Fagundes, o pai, fala do ator Bruno: "Estou muito satisfeito em atuar ao lado de um profissional tão apaixonado pelo teatro. Ele (Bruno) tem muita disciplina, tem interesse pelo que faz. E este personagem dele foi milimetricamente construído". O mais é conferir, rir e refletir.

adblock ativo