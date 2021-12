Andreia Burle: "o palco é a minha casa"

Andreia Burle se vira nos trinta. Embora tenha se formado em Direito e trabalhado no comércio, a parente do renomado paisagista e pintor Burle Marx descobriu que gostava do teatro. E, assim, começou a descobrir e a perseguir seu sonho.

Como foi o início da sua carreira artística?

Me formei em Direito e durante a faculdade descobri o teatro. Me formei, sinceramente, para ter um diploma universitário, já que faltava pouco para concluir. Mas, no fundo, sabia que minha paixão era outra. E até tentei trabalhar nessa área, só que era uma violência diária! Eu detestava muito! Quando tomei coragem, larguei o meio jurídico e fui fazer arte. Claro que teatro não pagava as contas, então fui trabalhar no comércio. A família quase enfartou! Não fiz faculdade de Teatro, fiz diversos cursos livres e me profissionalizei acumulando trabalhos em teatro. Fiz muitas peças infantis, que considero uma grande escola, pois criança é um ser que não mente, super espontâneo. Se a peça ou sua interpretação for ruim, ela fala mesmo. Então, você não pode se acomodar, tem que fazer cada sessão como se fosse estreia.

Qual foi a experiência em teatro que mais a marcou?

Quando era pequena fazia balé. Comecei para consertar pé chato e amei o palco. Tinha três anos. Dancei até os dezesseis. Parei porque tive que prestar vestibular e Dança não era uma opção de profissão que a família aceitasse. Fui fazer Direito e tentar não ser artista. Só que não teve jeito. Por acaso, fui ao teatro ver uma peça do Mauro Rasi, Pérola. Ali, eu tive um insight: percebi que era o que eu queria fazer da vida quando vi a Vera Holtz valsar em cena. No dia seguinte, fui perturbar o meu vizinho, Demétrio Nicolau, que era professor de teatro. Ele não dava aula para iniciantes, mas eu perturbei tanto que venci pelo cansaço. E não me arrependo, pois ele foi um grande mestre. Aprendi muito com ele. A disciplina eu já tinha por causa do balé, mas o entendimento do texto e do personagem eu aprendi com ele. De saída, uma das cenas que ele me deu foi A Casa de Bonecas, uma obra super difícil. E minha paixão só aumentou!

Como você está conciliando a sua vida familiar, com dois filhos pequenos e as atividades fora?

Hoje estou casada e tenho um casal de filhos. Fiquei um pouco afastada dos palcos desde a maternidade. A volta está sendo difícil. Conciliar tudo é muito difícil. Minha última peça foi uma produção minha. Um texto meu, que produzi e tive o prazer de fazer junto com o grande ator Thelmo Fernandes. Ficamos em cartaz no teatro Cândido Mendes e até hoje sonho em remontar esse espetáculo. Para compensar esse tempo parada, estou me reciclando na Escola de Atores Wolf Maya. E amo cada segundo. Queria melhorar meu desempenho em vídeo e me sentir no estúdio tão em casa como me sinto no teatro. E ter aula com o Wolf é um privilégio. Ele é um profissional experiente e apaixonado pelo que faz, que nos desafia o tempo todo e nos tira da nossa zona de conforto, pois não aceita nada menos que o nosso melhor. Mesmo minha praia sendo o teatro, aprendi muito com professores maravilhosos como André Garolli, Delson Antunes e Flávia Pucci. No meu retorno, tive o prazer de fazer aulas com o Daniel Herz, um diretor maravilhoso que me fez desenferrujar, digamos assim (risos).

Fale sobre o seu desempenho na minissérie Plano Alto, da Record?

Esse ano fiz alguns trabalhos, pois tive neném agora, então, estou devagar. Fiz uma participação em Milagres de Jesus , na Record. Depois outra participação em Jóia Rara, da Globo. E agora vai ao ar minha participação em Plano Alto, na Record, uma série que fala da corrupção nos meandros políticos. Fiquei super feliz com o convite do Pradella (produtor de elenco da emissora).

Existe algum projeto que gostaria de fazer?

Sonhos profissionais são muitos: trabalhar numa novela do Manoel Carlos, do Emanuel Carneiro e da Glória Perez. Três autores que amo. Também queria muito trabalhar com o Guel Arraes e com o Selton Melo, dois profissionais que admiro muito. E, claro, a cereja do bolo: fazer uma novela dirigida pelo Wolf. Se eu realizar isso, estarei no paraíso!

Em qual dos veículos de comunicação você prefere atuar?

Não acredito que haja um veículo melhor ou pior. Existem boas histórias e bons personagens. Como atriz, é isso que me atrai. Sou suspeita para falar porque o palco é a minha casa! Desde os três anos, seja com balé ou teatro, eu estou no palco. No entanto, o danado do Wolf está fazendo a nova paixão (pelo vídeo) se igualar à paixão antiga (o teatro). Então, hoje, não sei te responder.

Existe algum outro projeto?

Projeto futuro que espero ver nascer em breve é teatro. Isso é uma surpresa. Falo na próxima entrevista. Outro projeto que adoraria fazer, além da comédia que estou ensaiando e de todos os projetos com os profissionais de TV que mencionei, seria fazer Porta dos Fundos. Essa galera da comédia trouxe um frescor muito legal para o cenário contemporâneo. Eles subverteram tudo, numa época de excesso de politicamente correto. Para mim, a irreverência deles se compara a revolução que a TV Pirata fez. Adoraria pirar com eles.

