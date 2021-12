Andrea Elia celebra carreira com peça sobre as mulheres

A atriz Andrea Elia montou um texto sobre as múltiplas identidades da mulher e questões que envolvem o universo feminino para o espetáculo A Caixa não é de Pandora, primeiro monólogo em 30 anos de carreira da atriz.

O solo, que abre o Bahia em Cena - Festival Baiano de Teatro Ano II, estreia esta quarta-feira, às 20h, no Teatro Jorge Amado, Pituba. A peça ficará em cartaz até o dia 30, sempre de sexta a domingo, às 21h.

O texto foi inspirado no livro Um Teto todo Seu, da escritora Virgínia Woolf. O ensaio é de 1928, no mesmo ano que a autora inglesa escreveu a célebre obra Orlando.

A intérprete, que recebeu o Prêmio Braskem de Melhor Atriz em 2010, pelo espetáculo As Velhas, disse que seu maior desafio neste trabalho foi o de "silenciar a voz autocrítica".

O diretor Elísio Lopes apontou que no texto há referências a Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e citações das escritoras Clarice Lispector e Jane Austen, por exemplo.

O espetáculo, de acordo com o encenador, que também foi responsável pela criação estética do DVD de estreia da carreira solo de Saulo e de 20 anos de Ivete Sangalo, terá uma hora de duração.

O cenário trará ao palco apenas uma grande caixa de luz. Recursos de vídeo e metalinguagem também serão explorados na peça.

Turnê

Patrocinada pelo Grupo LM, através da Lei Rouanet do Ministério da Cultura, a peça será apresentada em setembro, na cidade de Porto Alegre (no festival Porto Alegre em Cena) e no próximo ano, em janeiro, em Recife.

